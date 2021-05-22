دعت جبهة "البوليساريو"، الأمم المتّحدة والاتّحادين الأوروبي والإفريقي، للضغط على المغرب لكي يكفّ عن استخدام الهجرة غير القانونية نحو أوروبا أداة "ضغط وابتزاز ومساومة" للاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية.

وقالت "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، في بيان إنّ المغرب "شكّل منذ عقود مصدر التهديد الرئيسي لجميع جيرانه عبر إغراق بلدانهم بالمخدّرات والهجرة السريّة ومن خلال تورّطه الموثّق في الإرهاب".

واتّهم البيان المغرب بـ "مهاجمة دول، من بينها ألمانيا وإسبانيا، متذرّعاً بقضايا مفتعلة بهدف ممارسة الضغط والابتزاز والمساومة في موضوع الصحراء الغربية". وهذا أول ردّ رسمي من البوليساريو على أزمة تدفّق أكثر من 8 آلاف مهاجر من المغرب إلى سبتة الإسبانية منذ الإثنين.