دعا بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري إلى إحداث التجديد الجمهوري من خلال ستة تحولات تشمل تسليم المشعل للأجيال وتكريس الدستور وتجديد المؤسسات وكذلك الاقتصاد والثقافة الاجتماعية والسياسة الخارجية والدفاع الوطني.

أشار الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري خلال تجمع نشطه اليوم السبت، بالمكتبة الرئيسية للمطالعة البشير الإبراهيمي بالأغواط خلال اليوم الثالث للحملة الانتخابية إلى أن التشريعيات المقبلة ضرورية لضمان استمرارية مؤسسات الدولة وليس مؤسسات السلطة الواجب تغيرها، داعيا إلى تجسيد الإرادة والرغبة الشعبية لإنجاح التجديد المؤسساتي ومنح البرلمان المقبل الكفاءات اللازمة لمحو مفاهيم الشكارة وبرلمان "الحفافات"، وبالتالي العمل للتجديد الجمهوري من خلال ست تحولات يجب تبنيها والعمل من أجل مباشرتها للتحول الجيلي من جيل الثورة إلى جيل الشباب، والتحول الدستوري لإعادة الثقة للمواطنين في الانتخابات، إضافة إلى التحول المؤسساتي والتحول الاقتصادي وأيضا التحول الاجتماعي الثقافي والسياسة الخارجية والدفاع الوطني .

واعتبر المتحدث أن ممارسة الحق الانتخابي جاء بعد تضحيات التسعينات من أجل استقرار وضمان استمرارية الدولة وتكريس النظام الجمهوري والسيادة الشعبية، مشيرا أن حزبه متواجد في 36 ولاية بطاقم شاب وجامعي بنسبة 65 بالمائة يقل عن 40 سنة وحصيلة نواب منذ سنة 2007 تواجدوا ميدانيا، متأسفا كون البرلمان السابق لم يشرع إلا ثلاثة قوانين خلال ثلاث سنوات في فترة الدستور السابق، بينما الدستور الجديد الذي ثمنه يتضمن 34 حق.

وطالب ساحلي ببعث الإقلاع الاقتصادي خصوصا وأننا نتوفر على 50 مليار دولار في احتياطي الصرف في غياب المديونية الخارجية والدين العمومي الداخلي مقبول، مع استقرار أمني رغم الالتهاب في الحدود التي تتجاوز 7 آلاف كيلومتر، وموارد بشرية تصل إلى 250 ألف متخرج جامعي سنويا، داعيا إلى ترشيد النفقات العمومية بمراجعة سياسة الدعم التي تصل إلى 17 مليار دولار لتوجه إلى مستحقيها وتعزيز السياحة الداخلية كون 1.5 مليار دولار توجه إلى الشقيقة تونس مع توفير المناخ الاستثماري وإشراك الجالية التي لم تستغل إلا في الرياضة لتدعيم المنتخب الوطني، مطالبا رئيس الجمهورية بالتعجيل بعقد دورة الجامعة العربية التي تأجلت بسبب كورونا لاسيما بعد نجاح التدخل الجزائري في عقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.