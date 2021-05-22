كشفت اليوم السبت، وسائل إعلام تركية مختلفة أن فريقا ينشط في بطولة الدرجة الأولى الفرنسية يرغب بشدة في ضم الدولي الجزائري رشيد غزال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.

موقع "نت يوروم" التركي أكد أن نادي موناكو الفرنسي دخل الخط من أجل تحويل غزال إلى "الليغ 1".

نفس المصدر أوضح أن مسؤولو بيشيكتاش جلسوا مع نظرائهم من ليستر سيتي من أجل شراء عقد غزال بصفة نهائية، لكن رد إدارة فريق "الذئاب" هو الانتظار إلى غاية نهاية الموسم خاصة وأن ليستر هو المالك لعقد اللاعب.

مضيفا بأن موناكو مستعد لدفع ما قيمته 10 ملايين أورو من أجل حسم الصفقة في حين رصد بشيكتاش نصف المبلغ من أجل ذلك.