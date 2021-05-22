كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد إجراء مواجهتي الذهاب والإياب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية.

وحدد "الكاف" يوم 18 من شهر جوان المقبل موعدا لمباراتي الذهاب لنصف النهائي على أن يكون الإياب يوم 25 من الشهر ذاته. وسيواجه شباب بلوزداد في حال تأهله اليوم أمام الترجي التونسي، الفائز من لقاء الأهلي المصري وصان داونز الجنوب إفريقي.

كما أنه لو تنجح اليوم مولودية الجزائر في خطف تأشيرة التأهل أمام الوداد المغربي، فإنه سيلعب ضد الفائز من مباراة كايزرتشيفز الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني.