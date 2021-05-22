تم اليوم السبت، الإعلان عن فتح باب طلبات اعتمادات وسائل الإعلام لقرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقررة بالكاميرون، وسيتم غلق موعد الاعتمادات في 13 جوان القادم.

وتقام قرعة " الكان" يوم 25 جوان 2021 بالعاصمة ياوندي، والتي سيتم من خلالها تقسيم 24 منتخبا مشاركا في العرس الإفريقي على ست مجموعات.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن الطلبات المقدمة ستخضع للتأكيد ولا تعني الموافقة على الاعتماد، علاوة عن ذلك وجب على المعنيين تأمين تأشيراتهم الخاصة بالسفر إلى الكاميرون.