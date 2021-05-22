يواصل غطاسو الحماية المدنية لولاية بجاية، اليوم السبت، عملية البحث عن الشاب الغريق منذ صبيحة أمس الجمعة بشاطئ تيشي مركز.

وحسب صفحة "بجاية كن المراقب" على الفايسبوك، فإن عملية البحث عن هذا الشاب المفقود غرقا والبالغ من العمر 18 سنة والمنحدر من ولاية بسكرة، انطلقت صباح أمس وتوقفت في الفترة الليلية، لتستأنف صبيحة اليوم على أمل العثور عليه في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى أفاد نفس المصدر بأن أعوان الحماية المدنية وفرقة غطاسيها أنقذوا ستة أشخاص من موت محقق غرقا بنفس الشاطئ، ما يدعو للاعتقاد إلى أن البحر بدأ في إحصاء ضحاياه بشواطئ ولاية بجاية قبل الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف في بداية الشهر الداخل.