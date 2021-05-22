تلعب اليوم السبت، الجولة الثانية والعشرين من المحترف الأول، والتي ستكون فيها الفرصة لفرق الصدارة من أجل التدارك والتأكيد فيما تسعى أندية أخرى لوقف نزيف وإهدار النقاط الذي قد يبعث بها إلى القسم الثاني.

على ملعبه يبحث الرائد وفاق سطيف عن العودة إلى سكة الانتصارات مجددا وهو الذي فشل في تحقيقه في الجولات الثلاث الأخيرة، أمام منافس جريح يعيش أسوأ موسم له، ويتعلق الأمر باتحاد بلعباس الذي يتواجد ضمن مؤخرة الترتيب في لقاء ممنوع فيه التعثر على الوفاق ومجبرة فيه " المكرة " على الانتفاضة.

شبيبة الساورة بدون أي حسابات أو مقدمات تذكر يستقبل سريع غليزان وعينه على النقاط الثلاث وتعويض خسارته الأخيرة خارج الديار أمام اتحاد الجزائر، مباراة تتعدى فيها رغبة " الرابيد" العودة بأخف الأضرار من بشار. ثاني ترتيب المحترف الأول مولودية وهران بقيادة مدربه خير الدين مضوي لا يريد أن يستسلم ومتعطش لفوز آخر يواصل به المطاردة والتضييق أكثر على المتصدر، وذلك عند استقباله للضيف أولمبي المدية تاسع الترتيب العام.

بالعاصمة لا يريد اتحاد الجزائر أي نتيجة غير الفوز للبقاء ضمن السباق على لقب المحترف الأول والتقرب أكثر من المقدمة، أشبال المدرب منير زغدود الذي أعاد الروح لفريق "سوسطارة" يعتزمون إضافة ثلاث نقاط أخرى إلى رصيدهم على حساب وداد تلمسان المنهزم مؤخرا أمام أولمبي الشلف.

باقي المواجهات تتشابه فيها الأهداف حيث سيخوض شباب قسنطينة وجمعية عين مليلة من أجل استعادة النقاط التي ضيعها الناديين في اللقاء الماضي، حيث يسافر " السنافر" إلى الشلف تحسبا لمواجهة الأولمبي المحلي، أما فريق " لاصام" فسيكون معنيا باستقبال نصر حسين داي بدون مدربه بلال دزيري.

نجم مڤرة صاحب ثلاثة انتصارات متتالية، يتنقل إلى مدينة الزيبان لملاقاة اتحاد بسكرة، العائد بنقطة ثمينة من لقائه الأخير مع الملاحة، أما أكبر المهددين بالسقوط أهلي برج بوعريريج وشبيبة سكيكدة فيبحثان عن فوز يكون وقعه معنويا من أجل الخروج مبكرا من مرحلة حسابات البقاء والسقوط.