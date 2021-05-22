أحبطت قوات الأمن اللبنانية، أمس الجمعة، أربعة أطنان من معجون الحشيش المخدر كانت معدة لتهريبها إلى ميناء الأسكندرية المصري عبر إحدى البواخر التجارية.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن "قوات الأمن أحبطت تهريب نحو أربعة أطنان من الحشيش كانت معدة بصناديق حديد للتصدير من مرفأ صيدا (جنوبي لبنان) إلى مرفأ الإسكندرية (شمالي مصر)".

وقالت الوكالة إن "المخدرات كانت مخبأة بطريقة احترافية ضمن صناديق حديدية مصفحة داخل حمولات من حديد الخردة مصدرها منطقة البقاع". وأشرف على العملية، وفق الوكالة، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، الذي "هنأ قوات الأمن والجمارك على إحباط عملية التهريب".

وأشار فهمي إلى أن "الإجراءات ستُستكمل، من أجل ضبط كافة شبكات التهريب وليس فقط تهريب المخدرات".

والشهر الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إحباطها محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدر، مخبأة في شحنة رمان، قادمة إلى البلاد. وفي 25 أفريل الماضي، حظرت السعودية دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو المرور عبرها إلى دول أخرى بسبب "استغلالها في تهريب مواد مخدرة للمملكة".