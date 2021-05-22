دعت السلطات المسؤولة عن القطاع الصحي في الهند إلى ضرورة الإعلان عن حالة وباء في عدد من الولايات بعد تفشّي الإصابات بـ "الفطر الأسود" القاتل في عدد من الولايات.

ووجّه الوزير الملحق بوزارة الصحة، لاف أغرافال، رسالة إلى 29 ولاية في الهند، طالبا إعلان حالة الوباء، "حتّى تتمكن الوزارة من مراقبة ما يحصل في كل ولاية عن كثب، وللسماح بتكامل أكثر للعلاج".

وذكرت الـ "بي بي سي" نقلا عن أطبّاء محليين، أنّ مرضى السكري بشكل خاص معرّضون لخطر الإصابة، ويبدو أنهم يصابون بالفطر الأسود بعد 12 إلى 14 يوماً من شفائهم. من جهته، قال وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا، راجيش توب، في الأسبوع الماضي إن هناك 1500 حالة إصابة في الولاية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا خلال الموجة الثانية لانتشار كوفيد-19 في الهند.