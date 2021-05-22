سيكون فريقا مولودية الجزائر وشباب بلوزداد على موعد حاسم من أجل مواصلة طريقهما بثبات نحو نهائي رابطة أبطال إفريقيا الذي كبرت فيه أحلام وطموحات جمهور الناديين.

بداية من الساعة الخامسة مساء يتوجب على مولودية الجزائر الفوز على مضيفه الوداد البيضاوي بالدار البيضاء المغربية خاصة وأن أهل الضيافة يملكون الأفضلية من خلال تعادلهم بملعب 5 جويلية بهدف في كل شبكة في مهمة غير مستحيلة لأصحاب اللونين الأخضر والأحمر.

وقال مدرب المولودية نبيل نغير أن فريقه يتوفر على التعداد القادر على افتكاك تأشيرة الدور القادم، فيما أكد اللاعب عبد الرحمان حشود أن لقاء مساء اليوم هو لقاء الموسم".

ولم يحسم نغيز في أمر مشاركة المهاجم سامي فريوي منذ البداية وهو الذي استعاد عافيته بعد إصابة على مستوى الفخذ فيما سيستفيد الطاقم الفني من عودة حشود مقابل غياب اللاعب عبد الحفيظ بداعي الإصابة.

وسيدير اللقاء الحكم البوتسواني جوشوا بوندو بمساعدة إيريك آييمافو من البنين وسورو فاتسوان من ليزوتو.

أما على ملعب " رادس" يدخل شباب بلوزداد مواجهته ضد الترجي التونسي، منتشيا بالفوز المستحق على نادي باب السويقة بهديفن دون رد بملعب 5 جويلية، نتيجة وضع من خلالها أبناء بلكور قدما في الدور نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، مع ذلك ينبغي على " السياربي" توخي الحذر والحيطة أمام خصم فصل في لقب الدوري التونسي منذ مدة.

المدافع زين الدين بولخوة أوضح بأن زملاءه واعون بالمسؤولية التي تنتظرهم لتحقيق تأهل تاريخي، والذي سيكون أكبر هدية لجماهيرهم التي تقف وراءهم في كل مرة.

وأوكلت لجنة التحكيم بالكاف إدارة هذه المواجهة لطاقم تحكيم غامبي بقيادة الحكم الرئيسي باكاري غاساما، بمساعدة كل من عبد العزيز جايو وعومار داربوي.