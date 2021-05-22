توفي شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء هجوم بسكين وقع ليلة الجمعة إلى السبت في العاصمة الهولندية أمستردام.

وذكرت الشرطة الهولندية في بيان لها، أن شخصا نفذ هجمات عشوائية بسكين على المارة في منطقة "دي بييب"، ما أدى إلى سقوط قتيل في مكان الحادث، بينما تم نقل أربعة مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وألقت الشرطة القبض على المعتدي، وهو رجل في الـ 29 من العمر من سكان أمستردام.

وقالت الشرطة إنه ليس ثمة أدلة مباشرة على وجود دوافع إرهابية وراء الجريمة، لكن التحقيقات مستمرة وكافة الفرضيات قيد الدراسة.