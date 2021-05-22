أعلن سفير الجزائر في باريس محمد عنتر داوود، عن برمجة خمس رحلات يومية من وإلى فرنسا.

وقال عنتر داوود، للتلفزيون الجزائري، أن العدد الأولي المبرمج للرحلات ما بين الجزائر وفرنسا عقب استئناف الرحلات الجوية المبرمج بداية من الفاتح جوان الداخل يقدر بخمس رحلات يومية.

وأشار السفير إلى أن الرحلات موزعة عبر باريس، ليون، مارسيليا، إلى المطارات الثلاثة التي تم استئناف الرحلات على مستواها في الجزائر وتشمل: العاصمة، وهران، قسنطينة.

كما كشف عنتر داوود عن دراسة لاحتمالية فتح خطوط أخرى قريبا تخص ليل وتولوز، وعلى مستوى الجزائر عنابة وتلمسان، موضحا أن الأمر سيتم مرحلة بمرحلة وفقا للوضعية الصحية ومدى استقرارها.