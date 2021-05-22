تدخل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان اليوم الثالث، ليواصل المرشحون نشاطاتهم عبر الولايات في اقناع الناخبين للتصويت لصالحهم، بينما يتابع رؤساء الأحزاب تنشيط تجمعات شعبية لحشد أكبر عدد من المناضلين لدعم قوائمهم.

برنامج اليوم الثالث:

-جبهة الجزائر الجديدة تنظم نشاطا بولاية تلمسان بمغينة ووهران ببطيوة على الساعة الـ 11 و 14 زوالا من تنشيط الرئيس أحمد بن عبد ا لسلام.

– حركة مجتمع السلم تنظم نشاطا بأولاد جلال على الساعة 9 وبسكرة على الساعة 17 من تنشيط عبد الرزاق مقري.

-التجمع الوطني الديمقراطي ينظم تجمعا شعبيا بولاية قسنطينة ينشطه الأمين العام للحزب الطيب زيتوني، بدار الثقافة مالك حداد (10:30).

– جبهة المستقبل تنظم بڤالمة والطارف على الساعة 10 و 15 تجمعا من تنشيط الرئيس بلعيد عبد العزيز.

-جبهة التحرير الوطني تنظم بالبويرة تجمعا جهويا على الساعة 10 من تنشيط الأمين عام أبو الفضل بعجي.

– حزب الكرامة ينظم على الساعة 9 صباحا بورڤلة بدار الثقافة مفدي زكريا نشاطا برئاسة محمد الداوي.

– التحالف الوطني الجمهوري بقيادة الأمين العام بلقاسم ساحلي ينشط تجمعا شعبيا بمدينة الأغواط بالمكتبة البلدية محمد البشر الابراهيمي ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا وعلى الساعة 14 بالجلفة بقاعة حاسي بحبح أكاديمية الحلول الدولية.

– حركة النهضة تنشط لقاء بالمسرح الجهوي عطا الله بن بوزيد على الساعة الـ 14 زوالا بقيادة الأمين العام يزيد بن عائشة.

- الحرية والعدالة ينظم تجمعا شعبيا بولاية بسكرة بقاعة الأطلس وبأولاد جلال بدار الشباب محمد بوضياف ينشطه رئيس الحزب بالنيابة جمال بن زيادي بقاعة الأطلس على الساعة 10.

ـ صوت الشعب ينظم بالشلف على الساعة 10 وبوهران على الساعة 16 نشاطا بقيادة الرئيس لمين عصماني.

ـ حركة البناء الوطني تنشط تجمعا شعبيا في كل من سطيف على الساعة 10 والمسيلة على الساعة 17 برئاسة عبد القادر بن ڤرينة.

ـ جيل جديد ينشط من ولاية البويرة بعين بسام تجمعا شعبيا على الساعة 9 برئاسة جيلالي سفيان.

ـ الوسيط السياسي ينظم بقاعة الضيافة بالمسيلة على الساعة 10 نشاطا برئاسة أحمد لعروسي رويبات.

ـ الفجر الجديد ينظم عملا جواريا برئاسة الطاهر بن بعيبش بمقر مداومة الحزب الكائن بشارع بوحجة مقابل متوسطة لومي ببلدية بئر توتة على الساعة الـ 14 زوالا.

ـ الحرية والعدالة ينظم تجمعا شعبيا ينشطه رئيس الحزب بالنيابة جمال بن زيادي بقاعة الأطلس على الساعة 10.

ـ تجمع أمل الجزائر ينشط بالمدية على الساعة العاشرة صباحا تجمعا برئاسة فاطمة الزهراء زرواطي.