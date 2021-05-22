توفي ستة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في أربعة حوادث مرور وقعت بإقليم ولاية سيدي بلعباس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية بالولاية اليوم السبت أن الحادث الأول وقع مساء أمس الجمعة على مستوى الطريق الولائي رقم 55 الرابط بين بلديتي الضاية وسيدي شعيب (دائرة تلاغ)، وذلك إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة ذات مقطورة، ما تسبب في هلاك شخص يبلغ من العمر 23 سنة بعين المكان، كان على متن السيارة السياحية، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلاغ.

ووقع الحادث الثاني مساء أمس الجمعة أيضا على مستوى الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي سيدي بلعباس وسيدي إبراهيم، إثر اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين، أسفر عن وفاة شخص في العقد الرابع من العمر بعين المكان وإصابة خمسة آخرين بجروح، من بينهم ثلاثة أطفال، تم تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي "عبد القادر حساني" لسيدي بلعباس، أين لفظ طفلين منهم أنفاسهما الأخيرة.

وتم خلال فجر اليوم السبت تسجيل ثالث حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 95 الرابط بين بلديتي المطار وبوخنفيس إثر اصطدام سيارة سياحية بشاحنة، ما تسبب في وفاة شخصين كانا على متن السيارة السياحية بعين المكان، وهما رجل في العقد الرابع من العمر وزوجته البالغة من العمر 35 سنة.

وسجل حادث مرور رابع صباح هذا السبت أيضا، إثر انحراف واصطدام سيارة بشجرة على مستوى الطريق الوطني 95 الرابط بين بلديتي سيدي علي بن يوب ومولاي سليسن، نجم عنه إصابة أربعة أشخاص بجروح وكسور متعددة نقلوا على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى سيدي بلعباس. كما سجل أيضا صباح اليوم السبت حادث آخر، تمثل في وفاة بناء إثر سقوطه من الطابق التاسع بورشة انجاز 112 مسكن بحي سيدي الجيلالي بسيدي بلعباس.