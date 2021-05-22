سجلت ولاية سيدي بلعباس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاثة حوادث مرور خلفت أربعة قتلى وأحد عشر جريحا.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن وحدتها ببلدية سيدي بلعباس تدخلت قبل ساعات بالطريق الوطني رقم 13 وبالضبط بالقرب من فندق الريزيد، لأجل حادث مرور خلف وفاة شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم اسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى أقرب مؤسسة استشفائية. كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس مساء أمس إثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 13 بين بلديتي سيدي براهيم وسيدي بلعباس.

وقد خلف هذا الحادث وفاة شخص في عين المكان في العقد الرابع من عمره وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة قدمت لهم الاسعافات الأولية وحولوا على جناح السرعة إلى مستشفى سيدي بلعباس.

أما الوحدة الثانوية لتلاغ فتدخلت هي الأخرى مساء أمس لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام سيارة بشاحنة ذات مقطورة. حيث خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 23 سنة، نقل من طرف من قبل إسعافات الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث.