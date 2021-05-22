تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية البويرة ليلة البارحة، من إخماد حريقين أتيا على ثلاثة هكتارات من محصول القمح الصلب في بلدية بئر اغبالو وأربعة هكتارات من الصنوبر الحلبي بغاية حمام كسانة في بلدية الهاشمية.

وأفادت ذات المصالح في منشورين على صفحة فايسبوك، أن الوحدة الثانوية بئر اغبالو على الساعة التاسعة من ليلة البارحة وثلاثا وعشرين دقيقة من أجل حريق شب في محصول زراعي يتمثل في القمح الصلب بأولاد بن كحلة في بلدية بئر اغبالو وقد أخمد الحريق من طرف الحماية المدنية على الساعة العاشرة ليلا ومنعه من الانتشار إلى باقي المحصول، مخلفا احتراق حوالي ثلاثة هكتارات من القمح الصلب

من جهتها تدخلت وحدة القطاع وادي البردي مدعمة بالوحدة الثانوية الهاشمية في نفس اليوم على الساعة الرابعة مساء لإطفاء حريق شب بغابة طريق حمام كسانة في بلدية الهاشمية. وقد أخمد الحريق من قبل الحماية المدنية ومحافظة الغابات على الساعة العاشرة ليلا وخمس دقائق مجنبة بذلك انتشاره إلى باقي الغابة، مخلفا احتراق أربعة هكتارات من الصنوبر الحلبي.