أفاد بيان لمصالح خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة ،اليوم الجمعة، بأنّ هزتين أرضيتين خفيفتين ، قد سجلتا سباح اليوم بالضاحية الغربية للولاية .



وأورد بيان الحماية المدنية ،نقلا عن مركز البحث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء ، بأنّ الهزّة الأولى وقعت في حدودالساعة الثامنة صباحا و37 دقيقة ، حيث قدرت شدتها بـ 2.7 درجات على سلم ريشتر، وحُدّد مركزها بـ03 كلم شمال شرقي بلدية مجاز عمار ، فيما قُرت شدة الهزة الأرضية الخفيفة الثانية التي وقعت ثلاث دقائق (08 سا و40 د) ، بـ2.5 درجات على سلم ريشتر وحُدّد مركزها بالمكان نفسه .



ولم تخلف الهزتان الأرضيتان الخفيفتان ،حسب الحماية المدنية ، أي طارئ ولا مكروه يذكر.

