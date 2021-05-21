أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن معركة "سيف القدس" لها ما بعدها، مشددًا على أن غزة لقنت الاحتلال درسا لن ينساه مطلقا.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الحركة بثتها قناة الأقصى الفضائية اليوم الجمعة؛ بمناسبة انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة "سيف القدس".

وقال هنية في مستهل كلمته : "الحمد لله الذي وفقنا في إدخال السرور على قلوب أبناء شعبنا وأمتنا وأحرار العالم، وهم يتابعون هذه البطولة والثبات والصمود في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس".

وأضاف هنية:"يا رب لك الحمد في أولى هذه الجولة يوم أن نهض شعبنا في القدس والضفة والـ48 للدفاع عن المسجد الأقصى بصدورهم العارية، وليثبتوا للعالم أجمع أن القدس لنا، وأن الأقصى خط أحمر".

وتابع رئيس حركة "حماس": أزف لكم هذا النصر العظيم الذي سجلته المقاومة الباسلة، هذا النصر الإلهي الاستراتيجي المركب في هذه المرحلة من مراحل الصراع مع العدو الصهيوني، مؤكدا أن "هذا النصر صنعه الشعب الفلسطيني، والتف حوله أبناء الأمة، هذا النصر الذي تنزل علينا بفضل الله وتوفيقه وألطافه بشعبنا ومقاومتنا".

وأضاف "غزة ضربت بسيف القدس بعزم وإرادة، ولقنت العدو الدرس الذي لن ينساه مطلقًا، لكي تؤكد للقدس وأهالي الضفة والـ48 رغم بعدها الجغرافي، أن لكم درعًا وسيفًا".

ووجه رئيس حركة "حماس" كلمة شكر لإخواننا في جمهورية مصر العربية، "الذين واكبوا معنا يومًا بيوم، ومارسوا دورهم التاريخي، وواصلوا الجهود لرفع العدوان عن شعبنا".

كما شكر دولة قطر التي قامت بدورها من خلال حركتها السياسية والدبلوماسية، وكنا على تواصل يومي مع وزارة الخارجية وأميرها.

وشكر هنية أيضا الأمم المتحدة التي تنسق مع مصر وقطر في سبيل وقف هذا العدوان وإنهاء هذا الاحتلال.

ووجه هنية الشكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة الباسلة، الجمهورية الإسلامية في إيران، لم تبخل عن مد المقاومة بالمال والسلاح والتقنيات. كما شكر كل الدول العربية والإسلامية، فالجميع كان له موقف مشرف في هذه المعركة وفي هذه الجولة.

وشكر هنية أيضا، شعوب أمتنا ولكل أحرار العالم، وأقول لهم، من نصر إلى نصر إن شاء الله، وإنها لمقاومة حتى النصر والصلاة في المسجد الأقصى.