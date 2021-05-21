ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة وفق آخر حصيلة كشفت عنها وزارة الصحة في القطاع، مساء اليوم الجمعة.

وأعلن المصدر في تحديث للحصيلة على صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أن قصف جيش الاحتلال تسبب في استشهاد 248 شهيد من بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا إضافة الى 1948 إصابة بجراح مختلفة.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني قد توصلا إلى إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية بدأ تنفيذه في الساعة الثانية صباحا من نهار اليوم.