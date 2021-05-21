أكد أبو الفضل بعجي، الأمين العام لـ "الأفلان"، في تجمع شعبي بالمسرح الجهوي أحمد بن بوزيد، بولاية الجلفة، في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية لتشريعيات الثاني عشر جوان المقبل، أن هناك جهات وأحزاب لا تعترف وتكفر ببيان أول نوفمبر، مضيفا أن حزب جبهة التحرير يفتخر لأنه بالرغم من المدة القصيرة، قمنا بتشكيل لجنة الترشيحات ودخلنا سباق التشريعيات بـ3000 ملف، أعلى نسبة ملفات في أي حزب في كل الدوائر عبر الوطن.

وقال : "إذا لم يكن هناك تزوير في الانتخابات سيكتسح حزبنا قبة البرلمان، و إذا فزنا بالأغلبية سنشكل حكومة ونشكل خلايا على مستوى البرلمان للنهوض بالاقتصاد الوطني".

وأوضح بعجي في خطابه أنه كلما تمر الجزائر بمرحلة صعبة، دائما تكون السهام موجهة ضد جبهة التحرير الوطني، رغم أن جبهة التحرير الوطني فيها أشخاص سيئين أساؤو للحزب، وأشخاص صادقين.

وقال في حديثه أن هناك جهات في الجزائر وأحزاب أيضا لا تؤمن ببيان أول نوفمبر.

واعترف بعجي أن الحزب لم يتعافى كليا لذا اخترنا شعار "نتجدد ولا نتبدد".