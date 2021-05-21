شد، اليوم، أولمبي المدية رحاله الى عاصمة الغرب وهران من أجل ملاقاة المولودية المحلية يوم غد السبت في مباراة اعتبرها خرباشي المدير التقني للفريق بـ"الصعبة" للفريقين.

ويمتلك الأولمبي في رصيده 32 نقطة ناقص مباراة متأخرة أمام مولودية الجزائر مقابل 39 نقطة للحمراوة، حيث يسعى المدانيون لتجنب التعثر فيما تحقيق أضحاب الأرض للفوز سيتقربهم أكثر من الريادة.

وتنقل أبناء التيطري بتعداد شبه مكتمل باستثناء غياب الثلاثي نعاس والطيب بداعي الإصابة.