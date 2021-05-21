تسبب حادثا مرور وقعا، اليوم، بإقليم ولاية تيبازة، في إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 3 و38 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى كلا من مستشفى تيبازة وزرالدة.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيبازة على الساعة 15 و 05 دقائق، على إثر حادث انحراف سيارة سياحية و اصطدامها بالجدار الإسمنتي، بالطريق الولائي رقم 109 الرابط بين بلدتي تيبازة و سيدي راشد أمام المفرغة العمومية ببلدية سيدي راشد.

و خلف الحادث أربعة ضحايا من كلى الجنسين يتراوح أعمارهم بين 03 و 38 سنة، تعرضوا لإصابات مختلفة، اسعفوا ونقلوا على اثرها إلى مستشفى تيبازة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالدواودة على الساعة 00سا40د، في حادث انحراف سيارة واصطدامها بعمود كهربائي على مستوى الطريق السريع فوكة اتجاه الجزائر قرب مشروع انجاز سكنات عدل.

حيث خلف الحادث 03 ضحايا من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 25 و 33 سنة، تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، ليسعفوا وينقلوا من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى زرالدة.