أجلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بقوراية غربي تيبازة البحارة الأربعة الذين كانوا مفقودين نحو مستشفى قوراية، بعد انقاذهم من طرف حراس السواحل.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ڨوراية، اليوم في حدود الساعة 12 سا و 20 دفيقة، من أجل اسعاف و اجلاء البحارة الأربعة الذين تتراوح اعمارهم بين 17 و 58 سنة، كانوا على متن قارب صيد بطول 9 متر بعد فقدانهم في البحر، حيث تم انقاذهم من طرف حراس السواحل، على بعد 52 ميل شمال مدينة الداموس، وتحديدا بميناء ڨوراية.

وأكدت مصالح الحماية المدنية أن البحارة الأربعة في صحة جيدة تم اجلاؤهم إلى مستشفى قوراية.

للإشارة، فإن البحارة المنقذين كانوا قد فقدوا بعد خروجهم في رحلة صيد سمك أبو سيف، يوم الثلاثاء الماضي، انطلاقا من ميناء بوهارون، قبل أن تطلق رحلة بحث عنهم منذ عصر الأربعاء.