اعتبر مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي أن مواجهة اتحاد بلعباس المقررة غدا السبت بملعب 8 ماي 45 تكتسي أهمية بالغة لفريقه من أجل العودة إلى سكة الانتصارات.

وأكد التقني التونسي في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي السطايفي أن هذه المرحلة من الموسم تعتبر حاسمة لا تحتمل تضييع المزيد من النقاط.

فيما يخص التعداد، كشف الكوكي عن استجاع الحارس المخضرم سفيان خضارية الذي ضيع مواجهة غليزان، كما توجد إمكانية لعودة القائد أكرم جحنيط الغائب بسبب الإصابة، وهو نفس الأمر لعبد المومن جابو الذي عاد للفريق خلال الميركاتو الأخير.

ويمر متصدر الرابطة المحترفة الأولى بفترة فراغ في الفترة الأخيرة، تخللتها تعثرين في البطولة ضد اتحاد العاصمة (1-1) وسريع غليزان (2-2)، إضافة إلى إقصاء من الدور الثمن نهائي لكأس الرابطة أمام وداد تلمسان.