لقي، مساء اليوم الجمعة، شاب يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه، في حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بمنطقة الشبارق بالقرب من القاعدة الجوية في عين وسارة بالجلفة.

الحادث تمثل في اصطدام سيارة من نوع مرسيدس بدراجة هوائية.

كما أسفر عن إصابة شخص آخر يبلغ من العمر 27 سنة بجروح بليغة، أين تم إسعافه في عين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية ونقله على جناح السرعة إلى قسم الاستعجالات.

ونقل الضحية لمصحة حفظ الجثث بمستشفى النقيب سعداوي المختار بعين وسارة، في وقت فتحت فيه الجهات المعنية تحقيقا في القضية.