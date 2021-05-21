أبرز الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي اليوم الجمعة بالبيض أن الإنتخابات التشريعية لـ 12 جاون المقبل تعد "تجسيدا للسيادة الشعبية".

وأشار ساحلي لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بقاعة المحاضرات "أحمد حرّي" في إطار اليوم الثاني من الحملة الانتخابية للتشريعيات, أن الاستحقاقات المقبلة فرصة "لإنجاح التجديد المؤسساتي الذي طالب به الشعب فضلا عن أن هذا الموعد الانتخابي يكرس بقاء مؤسسات الدولة".

وثمن نفس المتحدث ما جاء به التعديل الدستوري الأخير الذي "حمل مكاسب قوية ويتضمن الحقوق والحريات و إستقلالية العدالة وتعزيز المجتمع المدني والرقابة وكذا الفصل بين السلطات وصون الثوابت الوطنية".

وفي ذات السياق، أكد على "ضرورة تجسيد المكاسب التي حملها الدستور عبر قوانين من خلال المجلس الشعبي الوطني القادم باختيار الكفاءات"، داعيا الى المشاركة "القوية" للمواطنين في تشريعيات 12 جوان المقبل.