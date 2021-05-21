سجلت الجزائر ارتفاعا جدبدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كوفيد-19 و ذلك بإحصاء 278 إصابة جديدة بالفيروس، أربعة وفيات و 164 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الاخيرة، حسبما أفادت اليوم الجمعة وزارة الصحة و لإصلاح المستشفيات في بيان لها.

و بهذا، يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوه في الجزائر، أواخر فيفري من العام الماضي إلى 126.434 إصابة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 88066 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 3.405 حالة.

و أضاف المصدر أن 21 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة.

و حسب المصدر، فإن 19 ولاية لم تسجل بها، خلال الـ24 ساعة الماضية، أي حالة جديدة و 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 9 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.