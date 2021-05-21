استدعى الناخب الوطني لمنتخب اقل من 20 سنة محمد لاسات 37 لاعبا للدخول في تربص بالمركز التقني الوطني في سيدي موسى بالجزائر العاصمة ابتداء من 21 ماي إلى 25 من نفس الشهر.

وضمت القائمة، التي نشرتها "الفاف" على موقعها الالكتروني، 13لاعبا ينشط في الأندية الأوروبية أبرزهم لاعب العملاق الألماني بايرن ميونيخ آيت عامر يونس عبد الكريم.

ويندرج هذ التربص في إطار التحضير لكأس العرب الخاصة بذات الفئة التي ستحتصنها مصر من 17 جوان إلى 3 جويلية 2021.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي: ملالة أسامة (شباب باتنة)، تباني عبد الغني وغانم عادل وشرشور كمال (مولودية الجزائر)، بورحلي ياسر ومسعود سليم ومهرة عبد الرزاق ورضاوي شمس الدين شريف والوزاني أيمن (وفاق سطيف)، بلحاج عفاري وبوطبة رامي (شباب قسنطينة)، نعماني عبد الكريم (اتحاد الجزائر)، ربوح صهيب وحمودي محمد وبوكرشاوي بلال وقايد أحمد وحمادي عبد العالي (شباب بلوزداد)، أوكريف عبد الغني (أولمبي المدية)، زيان بلال (شبيبة بجاية)، لعلام عبد الغني وقارت أنس (نادي بارادو)، زويش محمد (شباب الدرعان)، طايبي سيدعلي (اتحاد البليدة)، عمر رفيق (أكاديمية الفاف)، أوسماعيل جبريل (أونجي الفرنسي)، بن دريس صلاح الدين واحمان فايل (سانت اتيان الفرنسي)، زقاي محمد ومسالي رفيق (تولوز الفرنسي)، بوعون عصام (فالونسيان الفرنسي)، عجاودي ماسيل (لونس الفرنسي)، دهيليس ريان (مارسيليا الفرنسي)، آيت عامر يونس عبد الكريم (بايرن ميونيخ الألماني)، نوح حمداوي (ديجون الفرنسي)، بلمختار محمد (ليل الفرنسي)، ماهور سامي (لاغونتواز البلجيكي)، كمال بيار (تروا الفرنسي).