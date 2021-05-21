فككت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني برمضان جمال ولاية سكيكدة، شبكة تتكون من ستة أشخاص تقوم بسرقة الكوابل الكهربائية النحاسية، اكتشاف نشاط الشبكة كان على إثر شكوى رفعتها بلدية رمضان جمال مفادها تعرض الكوابل الكهربائية المحاذية للطريق للسرقة.

وفتح على إثرها تحقيقا كان متبوعا بعملية بحث وتحري تم على إثره توقيف عناصر الشبكة المختصة في سرقة الكوابل الكهربائية، الشبكة تنشط عبر محور الطريق الوطني رقم 44 في الشطر الرابط بين قرية قصابة ومفترق الطرق.

واستنادا إلى خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لرمضان جمال فإنه إثر خطة محكمة مكنت من الإطاحة بالشبكة التي أعمار عناصرها تتراوح بين 20 و40 سنة، وقد أسفرت العملية على حجز العتاد والمعدات المستعملة في قطع وسلخ الكوابل الكهربائية التي كانت مخبأة في بيوت المشتبه فيهم وكذلك وسيلة النقل المستعملة واسترجاع صفائح وكوابل كهربائية بلغت قيمتها المالية بـ 110 مليون سنتيم.

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام النيابة المختصة التي أصدرت أمر إيداع في حقهم بعد متابعتهم بجنحة السرقة مع توافر ظروف الليل واستحضار مركبة، تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجناية.