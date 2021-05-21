قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة الأولى، خصم ثلاث نقاط من رصيد سريع غليزان، بسبب إشراكه للاعب معاقب في المقابلة التي استقبل فيها الفريق، ضيفه وفاق سطيف (2-2) لحساب بطولة الرابطة المحترفة الأولى. وأوضحت الرابطة في بيانها، أنه بعد إجراء تحقيق معمق، تأكدت الرابطة أنّ اللاعب كولخير يونس قد تلقى بالفعل أربعة إنذارات، وهو الأمر الذي لم ينكره الأمين العام لسريع غيليزان الذي اقرّ في جلسة الاستماع، بإشراك اللاعب عن طريق الخطأ.

وبخصوص الاحتراز المقدم ضدّ لاعب سريع غليزان الآخر غربي صبري، أكدت لجنة الانضباط أن اللاعب قد تلقى بالفعل أربعة انذارات في منافسات البطولة، ووفقا للمادة الـ 43 من قانون العقوبات، فإنّ هذا الأخير قد استنفذ بطريقة آلية عقوبة مقابلة نافذة في الدور الثمن نهائي من كأس الرابطة التي جمعت سريع غليزان بمولودية وهران يوم 30 أفريل المنصرم.

وبالإضافة إلى عقوبة خصم النقاط الثلاث، قررت لجنة الانضباط كذلك إلغاء نتيجة التعادل، معلنة سريع غليزان بنتيجة (3-0)، مع عدم منح نقاط المباراة لوفاق سطيف.

ومن جهته تلقى لاعب كولخير عقوبة أربع مقابلات نافذة، بالإضافة إلى العقوبة السابقة بمقابلة نافذة، فيما سلطت عقوبة شهر واحد نافذ على الأمين العام لسريع غليزان جواد بوعبد الله، يمنع خلاله من ولوج الملعب أو غرف تبديل الملابس، بالإضافة إلى غرامة مالية بـ 300.000 دينار على الفريق.

وفي قضية أخرى متعلقة بنفس المقابلة، اعتبرت لجنة الانضباط أن وفاق سطيف لم يحترم الإجراء المتعلق بضرورة تقديم نتائج الكشف عن "كوفيد 19" لـ 72 ساعة الأخيرة قبل انطلاق المقابلة، ما يعني أن الوفاق قد لعب هذه المقابلة دون تقديم اختبارات "البي.سي ار" ما يعتبر تجاوز خطير لإجراءات البروتوكول الصحي المعمول به " وأوضحت الرابطة، أنّ هذا التصرف ينم عن عدم مسؤولية واضحة تجاه الخطر الذي عرض له جميع المشاركين في تنشيط وتنظيم هذه المقابلة.

وعليه قررت الرابطة اعتبار فريق وفاق سطيف خاسرا بنتيجة (2-0)، دون منح نقاط المباراة لسريع غليزان، بالإضافة إلى دفع الوفاق لغرامة مالية قدرها 1.000.000 دينار.

وفي سياق متصل، تمت معاقبة المكلف بمراقبة اختبارات "كوفيد 19، لولد عبد الكريم بسنة نافذة، يمنع خلالها من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم بدء من تاريخ 20 ماي 2021 .