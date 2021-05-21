صدمت شاحنة ذات مقطورة محملة بحاوية صباح اليوم الجمعة، شاحنة أخرى وإحدى عشرة سيارة وسط مدينة عموشة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف أن وحدتها بعموشة تدخلت صباح اليوم من أجل حادث مرور خطير، تمثل في اصطدام شاحنة ذات مقطورة محملة بحاوية بشاحنة أخرى وإحدى عشرة سيارة أخرى بمركز بلدية عموشة وبالضبط في شارع جيش التحرير الوطني (الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين سطيف وبجاية).

وأضاف ذات المصدر أن الحادث تسبب في إصابة سائق الشاحنة المقطورة البالغ من العمر 33 سنة تم إسعافه ونقله إلى استعمالات العيادة الصحية المتعددة الخدمات عموشة، وبالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، تسببت الشاحنة، التي فقد السائق السيطرة عليها بسبب خلل في نظام الفرملة، في تحطم عمود للإنارة العمومية وواجهة منزل فردي، الذي توقفت عنده الشاحنة.