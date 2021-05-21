أعرب نبيل نغيز، مدرب مولودية الجزائر، عن تفاؤله فور وصوله للدار البيضاء لمواجهة الوداد المغربي، غدا السبت، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال مدرب مولودية الجزائر، إنه يشعر بالارتياح لنتيجة الذهاب بعدما تفادى فريقه الهزيمة، مشيرا إلى أنه يملك مفاتيح إحباط منافسه في موقعة السبت لمعرفته الدقيقة به.

وأضاف نغيز: "صحيح التعادل على ملعبنا لم يكن النتيجة المرغوب فيها لكنها أفضل من الهزيمة، لذلك أنا متفائل بما سيكون عليه الوضع في مباراة الإياب، لأن الأمور ستكون مغايرة تماما عن الذي حدث في الجزائر".

وأردف: "بطبيعة الحال أملك فكرة شاملة عن الوداد لأنه دائم الحضور في هذه الأدوار المتقدمة من المسابقة، وحضرنا له الأسلوب والتكتيك الذي يليق بمواجهته، والمباراة ستحمل تفاصيل وجزئيات دقيقة ونحن ندرك أهميتها".

وختم مدرب المولودية: "كان بودنا أن تلعب مباراة بهذه القيمة بحضور الجمهور، لكن تداعيات الجائحة كان لها رأي آخر، لذلك سنفتقد حماس المدرجات، ومرة أخرى أنا متفائل بفرص فريقي وقد حضرنا للدار البيضاء كي نحسم التأهل".

يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بنتيجة (1-1) بين الفريقين على أرض مولودية الجزائر.