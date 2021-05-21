أفادت وسائل إعلام من القدس، بأن القوات الصهيونية اقتحمت المسجد الأقصى وهاجمت المصلين بقنابل الصوت. وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن جنودا صهاينة اقتحموا صحن قبة الصخرة وشرعوا بإطلاق قنابل الصوت والغاز على المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة وأثناء تجمع المصلين عند درجات قبة الصخرة والهتاف للمقاومة ولفلسطين.

يأتي ذلك، تزامنا مع اندلاع مواجهات عند مدخل بيت لحم الشمالي وفي قلقيلية، وفق ما نقلت وسائل إعلام من الضفة الغربية.

وأسفرت المواجهات مع القوات الاحتلال عن إصابة 38 شخصا في بيت لحم وكفر قدوم شرق قلقيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه وصلت إلى مستشفى الخليل الحكومي إصابة مباشرة بقنبلة غاز في الرأس، أما إلى مستشفى بيت جالا الحكومي فقد وصلت إصابة بالرصاص الحي في الساق وإصابتان جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

كما وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي إصابة بالرصاص الحي في الساق وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. كما تحدثت وسائل إعلام عن انطلاق مسيرة باتجاه حوارة من نابلس، وعن مسيرة لحركة حماس من رام الله إلى بيت إيل.