قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن العملاء الاقتصاديون للغرب يضعون حاجزا بين الجزائر واكتفائها الذاتي.

وأكد بن قرينة من عين مليلة بأم البواقي، اليوم الجمعة، إن بعض المسؤولين المدسوسين في مؤسسات الدولة الجزائرية يريدون أن يبقوننا رهن سياسة الاستيراد من فرنسا وعدم الذهاب لتأمين غذائنا.

وأضاف رئيس الحركة، أنه في حالة فوزه في الانتخابات، سيضع هذا الأمر على طاولة النقاش في أول حكومة حتى تتمكن الجزائر من تحقيق أمنها الغذائي، قائلا: "لا سبيل لسيادتنا وتحقيق الاستقلال الفعلي بدون تحقيق الاكتفاء الغذائي."