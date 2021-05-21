فرضت مصالح الأمن بالعاصمة، اليوم، طوقا أمنيا على قلب المدينة لمنع مسيرات الحراك الشعبي.

فعلى مستوى ساحة أول ماي تم غلق الطريق المؤدي لشارع حسيبة بن بوعلي، كما لوحظ تواجد أمني مكثف لرجال الشرطة بالزي الرسمي والمدني.

وأشارت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح الموقوفين، أنه تم توقيف عدد من النشطاء بشارع ديدوش مراد. وبباب الوادي أيضا، تم تشديد الرقابة لمنع المسيرة.

في حين عرفت ولايات أخرى نفس الإجراءات، على غرار وهران وعنابة والبويرة. بالمقابل تمكنت الحشود من السير بكل من بجاية وتيزي وزو، رغم تسجيل توقيف عدد من المشاركين.

البويرة

فرضت مصالح الأمن بولاية البويرة، اليوم الجمعة، طوقا أمنيا كثيفا خاصة بساحة الشهداء ومختلف النقاط ، أين تم توقيف العشرات من المشاركين قبل وأثناء وبعد مسيرة الحراك.

ولم تكن الجمعة 118 في البويرة كسابقتها آين تم فرض طوق أمني كبير بالزي المدني أو الرسمي أوحتى بتسخير الآليات عبر العديد الشوارع والساحات التي تمر عليها مسيرة الحراك.

و تم تفرقة الجموع الصغيرة مع فرض طوق أمني ومنع خروج المصلين مباشرة نحو الساحات أين تم تفرقتهم مباشرة بعد الصلاة، وقد شهد حي رأس البويرة مشادات ومواجهات بين عناصر حفظ النظام لمصالح الأمن ومشاركين في الحراك باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم.