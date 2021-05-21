قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الجمعة، العصابة لاتزال موجودة، وعلى السلطة التصدي لمحاولات التلاعب بنتائج التشريعيات.

وتعهد مقري خلال تنشيطه لتجمع شعبي في ولاية المغير، في حالة تحقيق حزبه للأغلبية البرلمانية بمحاربة الفساد وتفكيك حلقاته، والعمل على تحقيق الديمقراطية وتكريس الإرادة الشعبية.

ويرى رئيس حركة مجتمع السلم، أن الجزائر تحتاج إلى حكومة تعرف كيف تستغل الإمكانيات المطروحة، محذرا من بوادر أزمة اقتصادية حادة تُهدد مستقبل البلاد.