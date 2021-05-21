شدد عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل على ضرورة رص الصفوف وتظافر الجهود من أجل استرجاع الثقة وإعادة بناء المؤسسات لتجاوز الأزمة المتعددة الجوانب التي تمر بها البلاد.

بلعيد وأثناء تنشيطه لتجمع بالمكتبة القديمة بشلغوم العيد، قال بأن الجزائر عاشت أزمة حكم عصف بكل شيء، بسبب الفساد الذي عم البلاد والعباد وعطل التنمية وأسس لفساد أخلاقي واقتصادي وكانت له نتائج كارثية، نتحمل أوزارها اليوم.

كما ركز رئيس جبهة المستقبل على دعم الجهود الرامية إلى استكمال بناء المؤسسات والمشاركة في هذا المسعى، متمنيا النجاح لجميع المترشحين.

اللقاء لم يدم سوى 12 دقيقة ولم يتطرق إلا لبعض القضايا السياسية دون أي انتقاد أو تهجم على منافسيه.