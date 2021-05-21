وضعت فرقة الدرك الوطني بڨوراية بالتنسيق مع فرقة الصاعقة بحجرة النص غربي ولاية تيبازة، حدا لشبكة مختصة في السطو على الأحياء الجديدة، كما تمكن درك بواسماعيل من وضع حد لنشاط عصابة اقترفت عمليات سرقة لموقع 500 عدل ببواسماعيل. بقوراية، تحركت فرقة الدرك الوطني وفرقة التدخل لحجرة النص على إثر شكوى تقدم بها الممثل القانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة مؤخرا حول تعرض أحياء سكنية لسرقة معدات، منها سرقة 2000 متر من الأنابيب النحاسية لعمارتين بحي أكلي سليمان وكذا تخريب ممتلكات عمومية قنوات المياه وحنفيات الغاز.

وقد أفضت التحريات التي قادتها كتيبة الدرك الوطني بڨوراية إلى تحديد هوية مرتكبي عملية السرقة على إثر ذلك تم تشكيل دورية مدعمة بفرقة الصاعة بحجرة النص ليتم وضع اليد على المشتبه فيهم باقتراف هذه الأفعال، حيث اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم، كما تم حجز واسترجاع بعض المسروقات من شخص قام بشراء الأنابيب النحاسية المسروقة، والذي كشف أنه اشتراها من بني حواء بولاية الشلف من باعة النفايات المعدنية والبلاستيكية.

من جهتها، تمكنت فرقة الدرك الوطني ببواسماعيل من شل نشاط عصابة مختصة في السرقة من الأحياء السكنية منها موقع انجاز 500 وحدة سكنية عدل ببواسماعيل، كما أسفرت عملية التوقيف عن استرجاع مسروقات. واسفرت مداهمات فرقة الدرك الوطني ببو سماعيل عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء مختلفة الأحجام.