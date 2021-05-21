انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية صباح اليوم الجمعة، جثث 10 مواطنين في خان يونس وغزة، استشهدوا في القصف الصهيوني على القطاع.

وحسب المعلومات، انتشلت طواقم الإسعاف جثامين تسعة مواطنين من نفق قصفه الطيران الصهيوني في بلدة القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما انتشلت الطواقم جثمان طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بتل الهوى جنوب مدينة غزة.

وكانت آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، كشفت عن استشهاد 232 شخصا بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بالإضافة إلى إصابة 1900 مواطن.

يذكر أن وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية دخل حيز التنفيذ عند الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة، بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار متبادل ومتزامن في القطاع.