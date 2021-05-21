أنهت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة الماء الأبيض بتبسة، التحقيق في وقائع قضية تتعلق باحتجاز قاصر دون وجه حق متبوعا بالتعذيب البدني.

وبحسب بيان صحفي لخلية الاتصال لأمن الولاية، فإن الجريمة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 16 سنة، وتورط فيها ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و33 سنة، بعد أن تم استدراج الطفل القاصر رفقة صديقه من مدينة تبسة إلى أحد الأرياف المعزولة التابعة لدائرة الماء الأبيض.

فقد كشف التحقيق أن الجريمة شرع في تنفيذها إثر تقرب أحد الأشخاص في وقت مبكر من الحاجز الثابت الموجود بمدخل مدينة الماء الأبيض من أجل طلب المساعدة في تحرير صديقه الطفل القاصر بعد تعرضه للخطف والاحتجاز بأحد الأكواخ بالمنطقة.

وفور تلقى بلاغ الاستغاثة وبالتنسيق المباشر مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، تم التنقل مباشرة رفقة المبلغ إلى عين المكان، تم توقيف المشتبه فيه داخل الكوخ في حالة تلبس بتعذيب الطفل القاصر الذي وجد في حالة هستيرية وأثار التعذيب والضرب بادية عليه، ليتم بناء على ذلك تحرير الطفل واقتياده رفقة المشتبه فيه (الذي ضبط بحوزته 06 أقراص مهلوسة وقطعتي مخدرات) إلى مقر أمن الدائرة لمواصلة التحقيق في القضية، أين توصل المحققون إلى إثبات تورط شخصين أخرين كانا على متن مركبة تم استعمالها في تحويل القاصر رفقة المشتبه فيه الرئيسي من مدينة تبسة إلى منطقة معزولة، التي شهدت الوقائع.

ليتم السماع لجميع الأطراف على مستوى الفرقة الجنائية وإعداد ملف جزائي حول القضية مع التقديم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة الذي التمس الإيداع وتوجيه الاتهام للمتورطين وإحالة ملفهم لغرفة التحقيق التي أصدرت في حق المتورطين الثلاثة أمرا يقضي بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار جلسة المحاكمة.