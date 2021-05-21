نشط وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة في غليزان نايير حميد، مساء الخميس، ندوة صحفية بعد استكمال التحقيق في قضية سفاح بلدية القطار وشركائه، حيث سرد على مسامع الحضور حيثيات الجرائم الشنعاء التي ارتكبها الجاني واعترافه بقتله ثلاث نسوة سنة 2007-2011 و2021، وأنه أخفى الجثة الأولى تحت رصيف مسكنه، والثانية جزء ردمه في فناء البيت، والجزء المتبقي حوله شقيقه إلى بيته بدوار القناصبية ورماه داخل مطمورة لجمع الفضلات البيولوجية، والثالثة التي طعنها وذبحها رماها في البئر.

وكشف وكيل الجمهورية أن قاضي التحقيق قد أودع تسعة أشخاص الحبس منهم أشقاء السفاح الأربعة وأمه وزوجته لمشاركته الجرائم وعدم الإبلاغ والتستر، وشريكين آخرين.