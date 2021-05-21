سجلت أسعار النفط مزيداً من الخسائر للجلسة الرّابعة على التّوالي، بعد أن قال دبلوماسيون إن تقدما تحقق صوب اتفاق لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، مما قد يعزز المعروض من الخام.

ونزل خام "برنت" 19 سنتاً بما يعادل 0.29 بالمائة إلى 64.92 دولار للبرميل.

كما انخفض خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 0.03 بالمائة أو 2 سنت إلى 61.92 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت عند تسوية التعاملات أمس، مع استمرار القلق بشأن تطورات الوباء العالمي وتداعياته على التعافي المأمول للطلب على الخام.

بحيث سجل سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر جويلية هبوطاً بنحو 2.3 بالمائة ما يعادل 1.55 دولار مسجلاً 65.11 دولار للبرميل عند التسوية.

كما انخفض سعر عقد خام "نايمكس" الأمريكي تسليم جوان بنسبة 2.1 بالمائة أو 1.31 دولار ليسجل 62.05 دولار للبرميل، في أخر أيام تداول هذا العقد.