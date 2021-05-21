أكد البروفيسور رشيد بلحاج رئيس النقابة الوطنية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي اليوم الجمعة، أن المرحلة الثانية لاسترجاع جماجم الشهداء من فرنسا تسير بشكل جيد وسنجتمع في السابع جوان القادم عن بعد، يليها تنقل أخير ويطوى هذا الملف.

وأوضح رشيد بلحاج في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية، أن الأمر ليس سهلا ونبذل كل مجهوداتنا لإكمال هذه المهمة التاريخية في أحسن الظروف في ظل احترام القوانين والالتزامات التي قطعتها كل دولة.

وعند تطرقه لموضوع كورونا قال رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي من الطبيعي فتح الحدود تدريجيا والعملية تمت وفق دراسات ومعطيات إنسانية وصحية وإحصاءات قدمتها وزارتا الداخلية والصحة. وفي حال عودة ارتفاع الإصابات فإن الدولة سنلجأ الى الغلق من جديد. وأضاف البروفيسور رشيد بلحاج أن الحالة الصحية في البلاد مستقرة حاليا وهو ما شجع السلطات لفتح المجال الجوي. كما تم استثناء الحدود البرية من الفتح للتحكم بشكل أفضل في الوضعية الصحية ولمنع دخول أعداد هائلة من بلدان أخرى عبر حدودنا البرية.

ودعا رئيس النقابة الوطنية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين الوافدين إلى احترام البروتوكول الصحي وطلب من الجالية الجزائرية الصبر والتفهم، قائلا "إذا سارت الأمور بشكل جيد ولم نسجل ارتفاعا في عدد الإصابات سيتم إعادة فتح مطارات أخرى ولم لا الحدود البرية، مضيفا هناك عدد هائل من الراغبين في الدخول إلى التراب الوطني والأمر يحتاج إلى تنظيم وصرامة وتسيير عقلاني ومستعدون لأي طارئ قد يحدث.

وأشار بلحاج في هذا السياق إلى أن ظاهرة تزوير تحاليل (بي سي آر) ظاهرة عالمية والجزائر ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المزورين، علينا الخروج من هذه الأزمة وكل شخص مطالب بلعب دوره في التصرف بوعي ومسؤولية وتفهم وعقلانية.

ولدى تطرقه للجانب المهني والاجتماعي للأطباء ثمن رئيس النقابة الوطنية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين قرار رفع منحة التقاعد للأساتذة الجامعيين الى 80% وأنه قرار ترك ارتياحا كبيرا. مؤكدا أن أجور مهنيي القطاع الخاص تفوق 10 مرات القطاع العام وهو ما أثر سلبا على السير الحسن للمنظومة الصحية في القطاع العام وهو ما جعل الأطباء يلجؤون إلى القطاع الخاص وحتى إلى الخارج.