كشف معهد باستور، عن تسجيل 57 إصابة جديدة بالسلالة البريطانية، و15 إصابة جديدة بالسلالة الهندية.

وأوضح بيان المعهد عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك" أنه في إطار البحوث الجينية المتعلقة بمراقبة السلالات المتحورة لفيروس SARS-CoV-2 التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على العينات التي ترد إليه من مختلف الولايات، التي تم الكشف عنها خلال الأسبوعين المنصرمين

الأسبوع الممتد من 04 إلى 12 ماي 2021 :

1السلالة البريطانية 57 حالة. 34

حالة من ولاية الجزائر

03 حالات من ولاية البليدة

حالة واحدة من ولاية بجاية. حالة واحدة من ولاية البويرة. حالتان (02) من ولاية قسنطينة.

حالة واحدة من ولاية الوادي.

حالة واحدة من ولاية غرداية.

05 حالات من ولاية المدية. 04

حالات من ولاية المسيلة.

حالتان (02) من ولاية ورڤلة.

حالة واحدة من ولاية سوق أهراس.

حالة واحدة من ولاية تسمسيلت.

حالة واحدة من ولاية تڤرت.

2السلالة الهندية 15 حالة

14 حالة من ولاية ورڤلة.

حالة واحدة من ولاية تيزي وزو.

الأسبوع الممتد من 13 إلى 20 ماي 2021 :

1 السلالة البريطانية 39 حالة.

05 حالات من ولاية الجزائر.

15 حالة من ولاية وهران.

حالة واحدة من ولاية بجاية.

09 حالات من ولاية البويرة.

09 حالات من ولاية بشار.