قالت رئيسة الجمعية الوطنية لمرضى الهيموفيليا في الجزائر الدكتورة لمهان لطيفة، أن الهيموفيليا مرض نقص عامل تخثر الدم يؤدي إلى النزيف الحاد والتلقائي ثم الإعاقة، وهو مرض وراثي نادر نجده عند طفل واحد من بين 5000 طفل في الجزائر .

وأفادت الدكتورة لمهان في تصريح لإذاعة سطيف، اليوم الجمعة، أنه نلتقي بسطيف لتقييم بروتوكول 2017 الخاص بهذا المرض، الذي يضمن سواسية وعدالة التكفل في كل الولايات، ووضع دليل وقائي موحد في جميع المستشفيات.

وأشارت أن الجديد هو وضع خارطة طريق لإجبارية العلاج الوقائي للمرضى في المنازل عبر كامل التراب الوطني.

وكشفت رئيسة الجمعية الوطنية لمرضى الهيموفيليا أن الجزائر سجلت 3650 مريضا إلى غاية نهاية سنة 2020، وتوجد حاليا في 29 ولاية وننسق بشكل تام مع الوزارة .

وقالت، حاليا لدينا مركزين متخصصين في قسنطينة والعاصمة وهدفنا قريبا فتح مراكز جديدة في الجنوب، مفيدة بأن هناك تحسن كبير جدا للتكفل بمرضى الهيموفيليا، والدليل أن 10% من قيمة الأدوية التي تستوردها الجزائر سنويا تخصص لهذا المرض لأنه نادر .

والتكفل بمريض واحد يتطلب مبالغ جد ضخمة والوزارة تخصص سنويا تقريبا 30 ألف مليار سنتيم لهذا المرض وأضافت، أنه أكثر ما نعاني منه حاليا هو غياب الثقافة الوقائية والدليل عمليات الختان العشوائية التي تسبب حالات كثيرة للوفيات كل سنة.