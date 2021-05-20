أدانت حركة مجتمع السلم، مساء يوم الخميس، الاعتداء الهمجي على المعلمات في برج باجي مختار وأعتبرته صدمة وطنية عظيمة.



وجاء في بيان للحركة" تعتبر حركة مجتمع السلم الاعتداء الهمجي الذي وقع على المعلمات في برج باجي مختار صدمة وطنية عظيمة، تدل على انحطاط سحيق للقيم والأخلاق والضمير لدى هؤلاء الوحوش المعتدين ولمن رآهم ولم يحرك ساكنا لنجدة الفتيات،كما أنه يمثل ثغرة أمنية هائلة من حيث عدم توفير الحراسة للمؤسسات التعليمية".



ويضيف البيان"إن الواجب على السلطات المختصة أن تسخر كل إمكانياتها لإلقاء القبض على كل الجناة وتسليط أقصى العقوبات عليهم، ومحاسبة المسؤولين عن التفريط الأمني، كما يجب على السلطات وكل المعنيين أسريا واجتماعيا توفير الرعاية اللازمة للفتيات المعتدى عليهن".



ودعت حركة مجتمع السلم الهيئات العلمية والبحثية المختصة "دراسة هذه الحالة الغريبة على سكان برج باجي مختار الأصلاء والتي لم تكن موجودة في بلادنا ومعرفة أسبابها واقتراح طرق علاجها واستئصالها حتى لا تتكرر أبدا".