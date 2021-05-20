أقدم رجل بعنابة، زوال اليوم، على طعن زوجته بسكين، ثم حاول الانتحار برمي نفسه من الطابق الرابع ، ولاتزال الزوجة ، البالغة من العمر 50 سنة و أم لطفلين تصارع الموت بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.



أفادت مصادر عليمة أن الحادثة وقعت في حدود الساعة الواحدة بحي 450 مسكن ببلدية البوني ، عندما قام زوج بتوجيه طعنات قاتلة صوب زوجته و أم طفليه ، وعندها تفطن الجيران لصراخ الزوجة المنبعث من الشقة، حيث توجهوا نحو منزلها فوجدوها غارقة في دمائها و لاتزال قيد الحياة، حيث تم نقلها على الفور إلى المستسفى ، بينما كان زوجها يحاول الانتحار برمي نفسه من الطابق الرابع ، حيث منعوه و تم نقله هو الأخر إلى المستشفى .