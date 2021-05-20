تمكن مساء اليوم، رجال الحماية المدنية ببلدية حجرة النص في تيبازة من إخماد حريق أتلف هكتارين من الغابات.



وأشارت خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بتيبازة أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحجرة النص غربي الولاية، تدخلت مساء اليوم في الساعة 18 سا و 30 دقيقة من أجل إخماد حريق غابة في المكان المسمى "غابة قنيني".



وأشار نفس المصدر أنه تم اخماد الحريق كليا، بعد أن خلف خسائر تقدر ب 2هكتار من الغطاء النباتي، وحالت عملية التدخل دون انتشاره في الغابة .