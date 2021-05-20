قال الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الفلسطينية، أبو عبيدة، أن "المقاومة خاضت معركة (سيف القدس) دفاعا عن القدس بكل شرف وإرادة وإقدار، نيابة عن أمة بأكملها".



وأكد: "لقد تمكنا بعون الله من إذلال العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل الأطفال وتدمير الأبراج السكنية".



وأضاف: "نقول وبشكل واضح بأننا قد أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، ولكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنراقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".



وتابع: "قيادة الاحتلال أمام اختبار حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى 2 فجرا".