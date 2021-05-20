حصل المنتخب الجزائري للجيدو على ثلاث ميداليات (فضية وبرونزيتان), خلال منافسات اليوم الأول للبطولة الإفريقية- أكابر التي جرت هذا الخميس بداكار ( السنغال) وعادت الميدالية الفضية للمصارع وائل الزين في وزن (أقل من 66 كلغ), عقب انهزامه في المباراة النهائية أمام المصري أحمد عبد الرحمن .



أما الميداليتان البرونزيتان, فكانتا من نصيب , يمينة حلاطة (-57 كلغ) ومحمد رباحي (- 60 كلغ) وستجري يوم غد الجمعة, منافسات اليوم الثاني و المخصصة لأوزان (- 63 كلغ و - 70 كلغ) لدي السيدات و (-73 كلغ و - 81 كلغ) لدى الرجال.



و يشارك 210 مصارع من 40 بلدا من بينهم 18 جزائري (9 رجال - 9 سيدات) في البطولة الإفريقية للجيدو التي تحتضنها العاصمة السنغالية داكار من 20 إلى 23 ماي.



